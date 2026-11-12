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Economie

Nvidia pregătește o decizie istorică. Jensen Huang, în pericol să-și piardă funcția de CEO

ș Scris de ștefan borcea
Nvidia pregătește o decizie istorică. Jensen Huang, în pericol să-și piardă funcția de CEO
Aosom
CEO-ul Nvidia este pe picior de plecare de la cârma valoroasei companii americane, susţin surse citate de The Wall Street Journal, după ce s-a mai descoperit o aventură a acestuia.

Sursa: Adevarul

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