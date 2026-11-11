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Economie

O campanie de pregătire pentru situații de urgență, mană cerească pentru comercianții britanici. Ce produse au început să caute

f Scris de florentina grigore
O campanie de pregătire pentru situații de urgență, mană cerească pentru comercianții britanici. Ce produse au început să caute
Aosom
Mesajul campaniei „Fii pregătit” a fost mană cerească pentru unii comercianți din Marea Britanie, după ce oamenii au început să adauge în coșul zilnic unele produse pe care nu le cumpărau în mod obișnuit.

Sursa: Adevarul

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