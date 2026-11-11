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Economie

O cheltuială neprevăzută depășea resursele gospodăriei pentru 37,8% dintre români în 2025. Media UE era de 29,2%

t Scris de tudor dima
O cheltuială neprevăzută depășea resursele gospodăriei pentru 37,8% dintre români în 2025. Media UE era de 29,2%
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În 2025, 37,8% din populația României nu putea acoperi o cheltuială neprevăzută. Articolul explică și ce plăți intră în calculul restanțelor.

Sursa: Ziarul Financiar

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