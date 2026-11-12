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Economie

O firmă de familie 100% românească, la concurență cu marile concerne internaționale, pentru construcția de autostrăzi

d Scris de diana scarlat
O firmă de familie 100% românească, la concurență cu marile concerne internaționale, pentru construcția de autostrăzi
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Dan și Alina Amurăriței au pus bazele unei afaceri de familie care astăzi a ajuns să fie concurența marilor concerne internaționale, pe piața construcțiilor.

Sursa: Jurnalul Ro

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