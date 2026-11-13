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Economie

O insulă întreagă va purta numele Maserati. Producătorul italian pregătește un proiect imobiliar de peste un miliard de dolari în Dubai

m Scris de maria ţaga
O insulă întreagă va purta numele Maserati. Producătorul italian pregătește un proiect imobiliar de peste un miliard de dolari în Dubai
Aosom
Cunoscută pentru automobilele sale de lux, marca italiană Maserati se pregătește să intre într-un domeniu diferit: cel al proprietăților exclusiviste.

Sursa: Adevarul

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