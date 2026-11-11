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Economie

O nouă fabrică se construiește în România, investiție de 14 milioane de euro

a Scris de afrodita cicovschi
O nouă fabrică se construiește în România, investiție de 14 milioane de euro
Aosom
O nouă fabrică destinată producției de echipamente și componente industriale va fi construită la Sibiu de compania WDP, pentru Siemens. Unitatea va avea o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați, iar investiția este estimată la 14 milioane de euro.

Sursa: Adevarul

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