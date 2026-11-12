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Economie

O nouă şedinţă importantă la BNR. Analiştii cred că dobânda-cheie rămâne şi astăzi la 6,5%. Vom afla şi cum vede acum banca centrală trendul inflaţiei

c Scris de claudia medrega
O nouă şedinţă importantă la BNR. Analiştii cred că dobânda-cheie rămâne şi astăzi la 6,5%. Vom afla şi cum vede acum banca centrală trendul inflaţiei
Aosom
Analiştii anticipează că BNR va menţine dobânda-cheie neschimbată la nivelul de 6,5% şi în şedinţa de politică monetară de astăzi, 12...

Sursa: Zf Ro

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