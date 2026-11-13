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Economie

Oil Terminal raportează profit record la nouă luni, în plin scandal DIICOT. Fost director, reținut

v Scris de vlad dobrea
Oil Terminal raportează profit record la nouă luni, în plin scandal DIICOT. Fost director, reținut
Aosom
Oil Terminal a raportat un profit net de 24,5 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, în creștere cu peste 16% față de aceeași perioadă a anului trecut, deși cifra de afaceri a scăzut.

Sursa: Stirile Pro.tv

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