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Economie

One United Properties a avut un profit net cu 76% mai mic în primele nouă luni din 2026

r Scris de răzvan munteanu
One United Properties a avut un profit net cu 76% mai mic în primele nouă luni din 2026
Aosom
One United Properties a avut un profit net cu 76% mai mic în primele nouă luni din 2026. Veniturile din locuințe au scăzut, iar cele din chirii au crescut.

Sursa: Ziarul Financiar

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