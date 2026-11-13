Schimbare de trend pe piața petrolului: Producția va depăși consumul, o premieră de la începutul conflictului din Iran

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a anunțat că oferta mondială de petrol este așteptată să depășească cererea în ultimul trimestru din 2026. Aceasta reprezintă o premieră pe piața globală de la izbucnirea războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie. Puteți citi mai multe pe site-ul Agenției Internaționale pentru Energie.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗