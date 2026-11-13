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Politică

Forţele Aeriene ale SUA au intervenit în urma apariţiei unor „drone suspecte” deasupra unei baze din Marea Britanie

l Scris de liviu cojan
Forţele Aeriene ale SUA au intervenit în urma apariţiei unor „drone suspecte” deasupra unei baze din Marea Britanie
Aosom
Forţele Aeriene ale SUA au declarat că au intervenit vineri seară în urma „unei activităţi suspecte a unor drone neautorizate” deasupra bazei RAF Lakenheath din Suffolk, Marea Britanie, relatează News.ro.

Sursa: Digi24

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