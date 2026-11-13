 Sari la conținut
M
Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Motivul pentru care nu avem turiști străini în România. Unde greșește Guvernul: „Practic, lucrăm în orb, doar estimăm și votăm”

m Scris de mihai negrici
Motivul pentru care nu avem turiști străini în România. Unde greșește Guvernul: „Practic, lucrăm în orb, doar estimăm și votăm”
Aosom
România eșuează an de an să-și îndeplinească obiectivele privind atragerea turiștilor străini, unul dintre principalele motive fiind tradiția nefericită a Guvernului de a realiza discuțiile asupra bugetului abia prin primăvară, ratând astfel șansa de participare la târguri importante.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →