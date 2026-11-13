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Politică

Cornel Păsat, în război cu soția după despărțire! Bianca ar vrea să-l dea afară din propria casă: „Mă întâlnesc cu o situație mult mai dificilă”

m Scris de mihaela cazacu
Cornel Păsat, în război cu soția după despărțire! Bianca ar vrea să-l dea afară din propria casă: „Mă întâlnesc cu o situație mult mai dificilă”
Aosom
Tensiunile dintre Bianca și Cornel Păsat par să fie departe de a se încheia. Dansatorul a dezvăluit recent că trece printr-o perioadă dificilă după despărțirea de soția sa, iar neînțelegerile dintre cei doi par să se intensifice. Deși inițial nu și-a dorit divorțul, Cornel Păsat spune că a ajuns să

Sursa: Click

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