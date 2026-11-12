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Economie

One United Properties: cifra de afaceri a scăzut cu 41% în primele nouă luni, la 696 mil. lei, iar profitul net cu 76%, la 85 mil. lei, pe fondul noilor reguli privind antecontractele

l Scris de liviu popescu
One United Properties: cifra de afaceri a scăzut cu 41% în primele nouă luni, la 696 mil. lei, iar profitul net cu 76%, la 85 mil. lei, pe fondul noilor reguli privind antecontractele
Aosom
One United Properties (ONE), dezvoltator imobiliar listat pe BVB, a obţinut în primele nouă luni din 2026 un profit net de 85 mil. lei (16 mil. euro),...

Sursa: Zf Ro

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