TIMISOARA. Reprezentanții Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Polonia-România au fost prezenți la Centrul Regional de Afaceri pentru o întâlnire cu firmele din Timișoara pentru a le prezenta domeniile în care companiile timișene pot stabili parteneriate cu cele din Polonia. Gazdă a fost Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș, iar în sala de la […] Articolul Oportunitățile de afaceri în Polonia pentru firmele din Timiș, prezentate la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. Zeci de companii prezente apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗