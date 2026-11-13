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Economie

Oportunitățile de afaceri în Polonia pentru firmele din Timiș, prezentate la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. Zeci de companii prezente

d Scris de daniel balteanu
Oportunitățile de afaceri în Polonia pentru firmele din Timiș, prezentate la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. Zeci de companii prezente
Aosom
TIMISOARA. Reprezentanții Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Polonia-România au fost prezenți la Centrul Regional de Afaceri pentru o întâlnire cu firmele din Timișoara pentru a le prezenta domeniile în care companiile timișene pot stabili parteneriate cu cele din Polonia. Gazdă a fost Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș, iar în sala de la […] Articolul Oportunitățile de afaceri în Polonia pentru firmele din Timiș, prezentate la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. Zeci de companii prezente apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei

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