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Economie

Orașul din România în care impozitul pe locuințe ar putea scădea cu 33% din 2027. Cât vor economisi proprietarii

m Scris de maria ţaga
Orașul din România în care impozitul pe locuințe ar putea scădea cu 33% din 2027. Cât vor economisi proprietarii
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Locuitorii municipiului Petroșani ar putea plăti impozite mai mici pentru locuințe începând din 2027. Primarul Tiberiu Iacob Ridzi intenționează să propună diminuarea taxei cu 33%, proiectul urmând să fie supus mai întâi dezbaterii publice, iar ulterior votului Consiliului Local.

Sursa: Adevarul

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