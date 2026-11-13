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Economie

Până unde a ajuns norul de clor scăpat de la Chimcomplex. „Ziceai că e ceață. Am pus masca de gaze”

n Scris de natașa paraschiv
Până unde a ajuns norul de clor scăpat de la Chimcomplex. „Ziceai că e ceață. Am pus masca de gaze”
Aosom
Mai multe mesaje de alertă extremă au fost emise astăzi în Râmnicu Vâlcea, după ce, pe platforma Chimcomplex, au avut loc scăpări importante de clor. Șase oameni au ajuns la spital, pentru că ar fi inhalat substanța toxică.

Sursa: Stirile Pro.tv

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