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Economie

Părinții fără contract de muncă pot primi indemnizația pentru creșterea copilului dacă au 12 luni eligibile în cei doi ani dinaintea nașterii

t Scris de tudor dima
Părinții fără contract de muncă pot primi indemnizația pentru creșterea copilului dacă au 12 luni eligibile în cei doi ani dinaintea nașterii
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Un părinte fără contract de muncă poate primi indemnizație pentru copil cu 12 luni eligibile. Minimul rămas după reținerea pentru sănătate este 1.485,90 lei.

Sursa: Ziarul Financiar

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