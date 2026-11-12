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Economie

Partajul după divorț. Ce bunuri rămân fiecărui soț și cum se împart datoriile

l Scris de liliana vornicu
Partajul după divorț. Ce bunuri rămân fiecărui soț și cum se împart datoriile
Aosom
Moștenirile, donațiile și despăgubirile încasate de unul dintre soți, precum și economiile dinaintea căsătoriei, pot rămâne în afara masei comune, potrivit Codului civil. The post Partajul după divorț. Ce bunuri rămân fiecărui soț și cum se împart datoriile appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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