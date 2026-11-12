Pasaj de 60 de milioane de euro în București: Băluță a anunțat că a început lucrările și sunt restricții de circulație. Cum va arăta pasajul subteran Olteniței

Pasajul va fi construit pe sub Șoseaua Olteniței, se va intra în subteran pe strada Sergent Ion Iriceanu și se va ieși pe strada Iuliu Hațieganu. Va avea o lungime acoperită de 442m, două benzi de circulație și un preț estimat la 320 milioane lei. Termenul de finalizare anunțat de primarul Băluță este de 18 …

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