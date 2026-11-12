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Economie

Pasaj rutier auto subteran de 320 de milioane de lei în București, cu o lungime acoperită de 442 metri și pistă de biciclete

c Scris de cristian otopeanu, vlad chirea (foto)
Pasaj rutier auto subteran de 320 de milioane de lei în București, cu o lungime acoperită de 442 metri și pistă de biciclete
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Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat joi, 12 noiembrie, începerea lucrărilor la un pasaj subteran, aflat la intersecția Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan-Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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