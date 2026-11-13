 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

PENNY deschide magazin în locul unuia dintre cele mai cunoscute cluburi istorice din Bucureşti. În acelaşi spaţiu a funcţionat şi Mega Image, dar a închis

c Scris de cristina roşca
PENNY deschide magazin în locul unuia dintre cele mai cunoscute cluburi istorice din Bucureşti. În acelaşi spaţiu a funcţionat şi Mega Image, dar a închis
Aosom
Discounterul german PENNY, care deţine local o reţea de circa 480 de magazine, va merge pe şoseaua Ştefan cel Mare din Capitală, urmând a deschide o...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →