Pensiile vor crește în 2027. Ce taxe vor fi eliminate și ce se întâmplă cu TVA la alimente

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că pensiile vor fi indexate în 2027, însă procentul de majorare nu a fost stabilit deocamdată. El a vorbit și despre posibilitatea reducerii TVA pentru alimentele de bază, precizând că măsura trebuie analizată atent, pentru a nu afecta angajamentele asumate de România în relația cu Comisia Europeană și obiectivele […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗