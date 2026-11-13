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Economie

Pensiile vor crește în 2027. Ce taxe vor fi eliminate și ce se întâmplă cu TVA la alimente

a Scris de andreea vlad
Pensiile vor crește în 2027. Ce taxe vor fi eliminate și ce se întâmplă cu TVA la alimente
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că pensiile vor fi indexate în 2027, însă procentul de majorare nu a fost stabilit deocamdată. El a vorbit și despre posibilitatea reducerii TVA pentru alimentele de bază, precizând că măsura trebuie analizată atent, pentru a nu afecta angajamentele asumate de România în relația cu Comisia Europeană și obiectivele […]

Sursa: National - Ziarul National

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