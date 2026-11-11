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Economie

Pensionarii din Florești își vor putea face abonamente gratuite de transport pentru 2027. De când și unde?

s Scris de sergiu tămaș(
Pensionarii din Florești își vor putea face abonamente gratuite de transport pentru 2027. De când și unde?
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Va începe emiterea abonamentelor de transport în comun pentru pensionarii din comuna Florești.

Sursa: Monitorul Cluj

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