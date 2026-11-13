Perspective și priorități economice – Gala Excelența în Business

Mi-a făcut plăcere să deschid cea de a V-a ediție a Galei Excelența în Business 2026, organizat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) și găzduit de Ministerul Apărării Naționale la Cercul Militar Național. În discursul din deschiderea Galei am susținut că România trebuie să arate că poate continua, în mod credibil, consolidarea finanțelor publice, oferind încredere piețelor financiare și obținând costuri de finanțare mai mici, atât pentru stat, cât și pentru sectorul privat.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗