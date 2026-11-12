TIMISOARA. Controalele făcute de inspectorii de muncă în Timiș în luna octombrie au dus la descoperirea a peste 120 de angajați care munceau fără contracte. CITEȘTE ȘI: Crimă la Timișoara. Un bărbat a fost omorât, iar apoi clădirea în care se adăpostise incendiată În octombrie, inspectorii de muncă au făcut 277 de controale, în urma […] Articolul Peste 120 de angajați ‘la negru’ găsiți de inspectorii ITM la firme din Timișoara și din județ. Amenzi de aproape 3 milioane de lei apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗