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Economie

Peste 39 de milioane de euro pentru modernizarea canalului colector de pe strada Râului din Craiova, prin Tranziție Justă

r Scris de raluca anna veleanu
Peste 39 de milioane de euro pentru modernizarea canalului colector de pe strada Râului din Craiova, prin Tranziție Justă
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O problemă veche a Craiovei, legată de canalul colector de pe strada Râului, va fi rezolvată cu ajutorul fondurilor europene. A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul care prevede casetarea canalului și construirea unei noi artere rutiere în zona de sud a orașului.

Sursa: Mediafax Ro

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