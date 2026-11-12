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Economie

Peste 5 milioane de lei pentru baza sportivă a unei școli din Iași

d Scris de dan dima
Peste 5 milioane de lei pentru baza sportivă a unei școli din Iași
Aosom
Primăria Plugari caută constructor pentru un complex destinat elevilor, care va include teren de fotbal, pistă de alergare și vestiare

Sursa: Ziarul Evenimentul

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