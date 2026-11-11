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Economie

Petrolul s-a ieftinit cu 24% în zece zile. De ce plătesc șoferii în continuare aproape 11 lei pe litrul de motorină

a Scris de afrodita cicovschi
Petrolul s-a ieftinit cu 24% în zece zile. De ce plătesc șoferii în continuare aproape 11 lei pe litrul de motorină
Aosom
Cotația petrolului Brent a ajuns la 92 de dolari pe baril după ce la finalul lunii octombrie ajunsese la aproape 118 dolari. Scăderea nu s-a reflectat însă în aceeași măsură în prețurile carburanţilor.

Sursa: Adevarul

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