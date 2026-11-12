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Economie

Petrolul se ieftinește din nou, pe fondul negocierilor de pace pentru Ucraina și Iran. Prețurile coboară cu peste un dolar pe baril

v Scris de victor dan stephanovici
Petrolul se ieftinește din nou, pe fondul negocierilor de pace pentru Ucraina și Iran. Prețurile coboară cu peste un dolar pe baril
Aosom
Prețurile petrolului au scăzut joi cu peste un dolar pe baril, pe fondul speranțelor privind detensionarea conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Investitorii urmăresc rezultatele negocierilor diplomatice, dar și evoluția livrărilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Sursa: Mediafax Ro

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