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Piatra-Neamț, 21 septembrie 1971. Orașul văzut din Hotelul Ceahlău

r Scris de redacția ziar piatra-neamț
Piatra-Neamț, 21 septembrie 1971. Orașul văzut din Hotelul Ceahlău
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Două fotografii făcute de Willy Pragher la 21 septembrie 1971 arată cartierul vechi văzut de la Hotelul Ceahlău și centrul comercial de la poalele Pietricicăi. Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Sursa: Ziar Piatra Neamț

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