PIB-ul României a crescut cu 2,1% în trimestrul III. Economia este însă pe minus în primele nouă luni

Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cu toate acestea, economia a înregistrat o scădere de 1% în primele nouă luni ale anului, raportat la aceeași perioadă din 2025, pe seria ajustată sezonier.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗