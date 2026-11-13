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Economie

PIB-ul României a crescut cu 2,1% în trimestrul III. Economia este însă pe minus în primele nouă luni

c Scris de cosmin pirv
PIB-ul României a crescut cu 2,1% în trimestrul III. Economia este însă pe minus în primele nouă luni
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Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cu toate acestea, economia a înregistrat o scădere de 1% în primele nouă luni ale anului, raportat la aceeași perioadă din 2025, pe seria ajustată sezonier.

Sursa: Mediafax Ro

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