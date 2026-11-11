Planul Rusiei de a înlocui dolarul cu yuanul a eșuat: principalul factor din spatele blocajului de la Moscova

Rusia a renunțat la eforturile de a substitui dolarul american cu moneda chineză în comerțul exterior, pe fondul sancțiunilor secundare impuse de Washington, anunță Bloomberg. Odată cu teama băncilor din China de a pierde accesul la piețele internaționale, ponderea yuanului în plățile pentru exporturile rusești s-a prăbușit la 22%.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗