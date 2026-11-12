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Economie

Platforma Work in Romania a fost repornită după un blocaj de aproape două luni: ce se întâmplă cu angajarea muncitorilor străini

c Scris de ciprian iana
Platforma Work in Romania a fost repornită după un blocaj de aproape două luni: ce se întâmplă cu angajarea muncitorilor străini
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Platforma digitală Work in Romania, instrumentul oficial prin intermediul căruia companiile din țară derulează procedurile administrative pentru recrutarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene, este din nou pe deplin operațională. Anunțul a fost făcut miercuri seară, de către ministrul Muncii, Florin Manole, punând astfel capăt unui blocaj care a afectat mediul de afaceri timp de aproape două luni, relatează News.ro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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