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Economie

Ploiești: La rafinăria Petrotel se fac pași pentru reluarea activității

z Scris de ziarul de ploiești
Ploiești: La rafinăria Petrotel se fac pași pentru reluarea activității
Aosom
Ploiești: La rafinăria Petrotel se fac pași pentru reluarea activității. Declarații în acest sens au fost făcute și de reprezentanții operatorului și de către autoritățile române. Rafinăria Petrotel este pregătită să înceapă procesul de repornire efectivă, după o lună în care echipele tehnice au lucrat intens la verificarea și pregătirea instalațiilor, susțin reprezentanții companiei. […] Articolul Ploiești: La rafinăria Petrotel se fac pași pentru reluarea activității apare prima dată în Ziarul de Ploiesti, stiri Prahova.

Sursa: Ziarul De Profit

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