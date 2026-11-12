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Economie

Podul de Fier, martorul schimbărilor din Lugoj. O poveste de peste un secol peste râul Timiș

d Scris de denisa grega
Podul de Fier, martorul schimbărilor din Lugoj. O poveste de peste un secol peste râul Timiș
Aosom
Estera CIMPONERIU Inaugurat la 31 august 1902, Podul de Fier a devenit unul dintre simbolurile orașului. Construit pentru a lega două părți ale Lugojului, acesta [...] Articolul Podul de Fier, martorul schimbărilor din Lugoj. O poveste de peste un secol peste râul Timiș a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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