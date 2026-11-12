Polițele RCA, tot mai scumpe pentru șoferi. Transportatorii avertizează că unele tarife s-ar putea dubla în 2027

Șoferii români ar putea fi loviți de un nou val de scumpiri ale asigurărilor RCA începând cu 2027. După majorările din ultimii ani, reprezentanții transportatorilor avertizează că, în anumite cazuri, prețul unei polițe ar putea ajunge chiar la dublu față de suma plătită la începutul acestui an. Între timp, asigurarea obligatorie a devenit o cheltuială tot mai greu de suportat pentru proprietarii de mașini, iar mulți dintre aceștia au ajuns să își cumpere polițele în rate.

Distribuie: Facebook Instagram