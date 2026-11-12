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Economie

Poluarea din București e de 4 ori peste valorile maxime admise. PMB propune un plan până în 2030 cu zone fără mașini non-Euro și Euro 1 în centrul Capitalei

e Scris de e-politic ro
Poluarea din București e de 4 ori peste valorile maxime admise. PMB propune un plan până în 2030 cu zone fără mașini non-Euro și Euro 1 în centrul Capitalei
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Primaria Capitalei a anunțat un plan pana in 2030 de reducere a poluarii aerului din București, care este in prezent de 4 ori mai mare ca valorile max

Sursa: Ziuanews.ro

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