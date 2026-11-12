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Economie

Presa maghiară: Comisia Europeană a aprobat 4 milioane de euro pentru pentru a promova cătina și carnea de pui românească în țările asiatice

i Scris de iulian constantin
Presa maghiară: Comisia Europeană a aprobat 4 milioane de euro pentru pentru a promova cătina și carnea de pui românească în țările asiatice
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Comsia Europeană a aprobat un proiect de 4 milioane de euro pentru a promova produsele de cătină și carnea de pui de producție românească pe piețe din Japonia și Thailanda, transmite publicația agricolă magiară Agroinform.hu. Produsele agloalimentare din România ar urma să devină mai cunoscute și să fie comercializate pe piețele externe. Vor fi promovate […]

Sursa: Gandul

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