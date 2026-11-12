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Economie

Președintele Dan declară, într-un interviu pentru Financial Times, că România a propus SUA “o formulă de împărțire a costurilor” pentru staționarea trupelor americane pe teritoriul românesc. Propunerea, în contextul în care Administrația Trump ia în calcul reducerea efectivelor militare americane din Europa.

v Scris de velica andreea
Președintele Dan declară, într-un interviu pentru Financial Times, că România a propus SUA “o formulă de împărțire a costurilor” pentru staționarea trupelor americane pe teritoriul românesc. Propunerea, în contextul în care Administrația Trump ia în calcul reducerea efectivelor militare americane din Europa.
Aosom
Nicușor Dan a declarat, în cadrul unui interviu pentru Financial Times, că a propus Statelor Unite “anumite cifre… privind trupele, privind împărțirea costurilor”, evocând astfel o ofertă făcută anterior de Polonia. În septembrie, Varșovia a propus să plătească Washingtonului 15 mii de dolari anual pentru fiecare militar american staționat la o bază militară planificată, denumită […]

Sursa: Biziday

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