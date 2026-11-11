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Economie

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi seară un deficit bugetar de 7,2% din PIB, faţă de ţinta de 6,2% din PIB urmărită de Ministerul Finanţelor. Însă, se pare, cifrele prezentate de şeful statului sunt nereale

i Scris de iulian anghel
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi seară un deficit bugetar de 7,2% din PIB, faţă de ţinta de 6,2% din PIB urmărită de Ministerul Finanţelor. Însă, se pare, cifrele prezentate de şeful statului sunt nereale
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat, în conferinţa de presă maraton de marţi seară, cifre care nu corespund evaluării Ministerului de Finanţe....

Sursa: Zf Ro

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