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Economie

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit marţi seară despre un deficit bugetar de 150 de miliarde de lei în 2026, ceea ce înseamnă 7,2% din PIB. Însă deficitul asumat de Guvern este de 6,2% din PIB, adică de 130 de miliarde de lei. Care este adevărul şi c=t va fi deficitul? Se pare că preşedintele, matematician, a greşit cifrele

i Scris de iulian anghel
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit marţi seară despre un deficit bugetar de 150 de miliarde de lei în 2026, ceea ce înseamnă 7,2% din PIB. Însă deficitul asumat de Guvern este de 6,2% din PIB, adică de 130 de miliarde de lei. Care este adevărul şi c=t va fi deficitul? Se pare că preşedintele, matematician, a greşit cifrele
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat, în conferinţa de presă maraton de marţi seară, cifre care nu corespund evaluării Ministerului de Finanţe....

Sursa: Zf Ro

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