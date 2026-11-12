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Economie

Presiune scăzută la robinete într-o localitate din Timiș. Intervenție Aquatim

d Scris de daniel balteanu
Presiune scăzută la robinete într-o localitate din Timiș. Intervenție Aquatim
Aosom
TIMIS. Aquatim continuă lucrările de întreținere ale propriei rețele de distribuție, iar echipele companiei vor acționa într-o localitate din Timiș. Vineri, 13 noiembrie, între orele 9-14, în Colonia Fabricii presiunea va fi scăzută pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să […] Articolul Presiune scăzută la robinete într-o localitate din Timiș. Intervenție Aquatim apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei

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