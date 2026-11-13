 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Prețul carburanților, 13 noiembrie. Benzina și motorina s-au ieftinit ușor în ultima lună. Cât costă un plin

a Scris de afrodita cicovschi
Prețul carburanților, 13 noiembrie. Benzina și motorina s-au ieftinit ușor în ultima lună. Cât costă un plin
Aosom
Prețurile carburanților au scăzut în ultima lună, potrivit datelor Peco Online. Vineri, 13 noiembrie 2026, benzina costă de la 9,59 lei pe litru în marile orașe, iar motorina de la 10,69 lei pe litru.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →