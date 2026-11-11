Preţul energiei din România frige în timp ce centrala nucleară de la Cernavodă funcţionează ca o instalaţie de Crăciun: Unitatea 1 s-a „aprins“ după 3 luni de pauză, apoi s-a stins la 3 zile, şi ar urma să fie reaprinsă în câteva zile. Între timp, azi ar urma repunerea în funcţiune a U2

„În ceea ce priveşte Unitatea 1, echipele de specialişti ale CNE Cernavodă desfăşoară în prezent evaluări specifice şi implementează planurile de remediere a situaţiei, în vederea reconectării la SEN în cel mai scurt timp. La acest moment, perioada de intervenţie şi remediere a defecţiunii este estimată la două-patru zile, urmată de procedurile specifice pentru sincronizare şi repornire. Toate manevrele de repornire şi reconectare a Unităţii 2 la SEN se realizează în baza procedurilor aplicabile ale CNE Cernavodă, în condiţii de siguranţă maximă. SN Nuclearelectrica informează că, în urma ultimelor evenimente, estimează că Unitatea 2 CNE Cernavodă va fi sincronizată la Sistemul Energetic Naţional (SEN) în data de 11 noiembrie 2026, urmând să atingă puterea nominală în dată de 12 noiembrie 2026. Societatea va informa actionarii şi investitorii de îndată, în cazul în care vor există actualizări cu privire la acest subiect“, a anunţat ieri Nuclearelectrica.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗