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Economie

Prețul energiei electrice pentru clienții casnici a depășit pragul de 2 lei/kWh la unii dintre furnizorii mari

m Scris de milena niță
Prețul energiei electrice pentru clienții casnici a depășit pragul de 2 lei/kWh la unii dintre furnizorii mari
Aosom
Criza energetică începe să afecteze tot mai vizibil facturile românilor. Mai mulți furnizori mari de energie electrică trimit oferte de recontractare cu prețuri ce depășesc pragul de 2 lei/kWh, incluzând tarifele de rețea și taxele, potrivit datelor analizate de E-nergia.ro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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