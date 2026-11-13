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Economie

Prețul exorbitant la care s-a vândut la licitație sabia laser a lui Darth Vader din filmul „Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă”

i Scris de iulian constantin
Prețul exorbitant la care s-a vândut la licitație sabia laser a lui Darth Vader din filmul „Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă”
Aosom
Dintr-o galaxie foarte, foarte îndepărtată, la o casă de licitație din Texas – o sabie laser care a fost purtată de Darth Vader la momentul când a spus faimoasa replică „Sunt tatăl tău” s-a vândut la prețul de 4,87 milioane de dolari. Joi, 12 noiembrie, sabia laser vândută la licitație de Heritage Auctions din Dallas […]

Sursa: Gandul

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