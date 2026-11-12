Prețul spectaculos cu care s-a vândut un safir Romanov, la Geneva. Este asociat cu curtea imperială a Rusiei

Un safir Romanov de 197,80 de carate, asociat cu curtea imperială a Rusiei, a fost vândut cu 4,1 milioane de franci elveţieni (4,4 milioane de euro) la o licitaţie organizată de casa Sotheby's la Geneva, depăşind de peste două ori preţul său estimativ.

Distribuie: Facebook Instagram