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Economie

Prețul spectaculos cu care s-a vândut un safir Romanov, la Geneva. Este asociat cu curtea imperială a Rusiei

s Scris de sabrina saghin
Prețul spectaculos cu care s-a vândut un safir Romanov, la Geneva. Este asociat cu curtea imperială a Rusiei
Aosom
Un safir Romanov de 197,80 de carate, asociat cu curtea imperială a Rusiei, a fost vândut cu 4,1 milioane de franci elveţieni (4,4 milioane de euro) la o licitaţie organizată de casa Sotheby's la Geneva, depăşind de peste două ori preţul său estimativ.

Sursa: Stirile Pro.tv

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