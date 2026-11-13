 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Preţurile la energie ucid economia: Inflaţia a crescut la 7% în octombrie şi nu există o schemă de compensare a preţurilor la energie şi pentru consumatorii industriali

i Scris de iulian anghel
Preţurile la energie ucid economia: Inflaţia a crescut la 7% în octombrie şi nu există o schemă de compensare a preţurilor la energie şi pentru consumatorii industriali
Aosom
Bucuria din august, când inflaţia a scăzut de la 8,2% în iulie la 6,2% (ca urmare a epuizării efectului de bază), a fost de scurtă durată. Începând cu septembrie, inflaţia a reînceput să urce – 6,6% în septembrie şi 7% în octombrie.

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →