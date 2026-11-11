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Economie

Prețurile medii zilnice la carburanți au rămas neschimbate în ziua în care marina iraniană a anunțat un petrolier incendiat în Strâmtoarea Ormuz

t Scris de tudor dima
Prețurile medii zilnice la carburanți au rămas neschimbate în ziua în care marina iraniană a anunțat un petrolier incendiat în Strâmtoarea Ormuz
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Prețurile medii la carburanți au fost aceleași pe 10 și 11 noiembrie. Benzina a fost 9,80 lei/l, iar motorina 10,84 lei/l în seria zilnică.

Sursa: Ziarul Financiar

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